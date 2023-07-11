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الشرطة يهزم الكهرباء ويقترب من حسم لقب الدوري

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461227-638246201541322073.jpg

2023-07-10 | 22:51

الشرطة يهزم الكهرباء ويقترب من حسم لقب الدوري

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فاز فريق الشرطة، اليوم الاثنين، على نظيره الكهرباء في دوري الكرة الممتاز.
وسجل الشرطة هدفين في مرمى الكهرباء الذي شهد طرد احد لاعبيه في المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي.

وبهذا الفوز اقترب الشرطة من حسم لقب الدوري بعد رفع رصيده الى 76 نقطة في المركز الاول، فيما تجمد رصيد الكهرباء عند 59 نقطة في المركز الخامس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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