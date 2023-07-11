انت الان تتابع خبر دعوات لمقاطعته.. المسلسل "ملك الأرض" يثير "غضب" العرب (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في الحلقة، يظهر رجل عربي ثري يرتدي الزي الخليجي، المؤلف من بشت وعقال للرأس، في حانة يستمتع بوقته رفقة مجموعة من السيدات ويتناول المشروب معهن.

وفي مشهد آخر، يقابل الرجل الثري بطلة العمل ويقع في حبها من النظرة الأولى، ويبدأ بمغازلتها.



وأبدى الكثيرون غضبهم بتصوير الرجل الثري بأمير خليجي، إذ كتب أحدهم: "أحب الكوريين ومسلسلاتهم لكن ما رضى على اللي بتشويه سمعتنا!!!! اكتبوا ف قوقل ملك الارض وحطو دسلايك عشان ينزل التقييم".وأضاف آخر: "مسلسل يسيء لنا كعرب ما في احترام لدينا؟ ولا بعد ملبسينه شماغ ومطلعين العرب بشكل مقرف جداً".

وطالب كثيرون "نتفيلكس" بوقف بث العمل وتقديم اعتذار للمشاهد العربي، مشيرين إلى أن العمل يسيء للعرب ككل ويضعهم في قالب "غير مقبول" و"غير واقعي".

من جانب آخر، انخفض تصنيف العمل على موقع IMDB إلى 11%، فيما وصل تصنيفه على منصة "نيتفلكس" إلى 3.5%.

من جهتها، رفضت قناة" JTBC" الهجوم والجدل المثار حول الحلقة، مشددةً أن شخصيات العمل والأماكن والمناطق والأسماء كلها من نسج الخيال، كما أنهم لم يصوروا الرجل الثري بأمير دولة معينة.