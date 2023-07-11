انت الان تتابع خبر سيناريو قد يكلف العراق خسائر مالية تصل لـ20 مليار دولار.. ما علاقة كردستان؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المرسومي في تدوينة تابعتها الخليج 365: "هل سيتأخر تصدير نفط كردستان الى عام 2025؟" "وفقا لمصادر خاصة من المرجح أن يستٲنف صادرات النفط الإقليم في عام 2025، اذ ان الخلافات عميقة بين بغداد وأنقرة حول موضوع الصادرات النفطية ورسوم النقل، لأن الحكومة التركية تريد أن تحصل على 7 دولارات لبرميل النفط كما في السنوات السابقة وتحصل تركيا بموجبها 13% من مبيعات النفط في اقليم كردستان سنويا، وفي المقابل لا تريد بغداد أن تدفع أكثر من دولار واحد إلى 3 دولارات فقط لكل برميل، كما ان تركيا تطالب بأن تكون شركة بوتاش التركية هي التي تنفل النفط العراقي عبر تركيا وليس سومو".

وأضاف، "وبحسب المعلومات فإن الاتفاق بين حكومتي تركيا والعراق على تصدير النفط العراقي عبر (كركوك - جیهان) عام 1973 والذي تم تعديله عام 2010 والموافقة على تمديده لمدة 15 عاما لذلك تريد الحكومة التركية تعديله في عام 2025 بعد خمسة عشر عاما من عقد الاتفاق بينهما".

وتابع، "اذا تأخر تصدير النفط من حقول كردستان وكركوك الى عام 2025 فسيواجه العراق خسائر مالية كبيرة قد تصل الى 20 مليار دولار مما سيؤثر سلبيا على ايرادات النفط التي تعد الاساس في الايرادات العامة التي تضمنتها الموازنة الثلاثية للاعوام 2023 - 2025 مما سيؤدي الى تعظيم عجز الموازنة وتفاقم الدين الداخلي والخارجي".