مدرب الزوراء: كاساس سيستقر على تشكيلة المنتخب العراقي قبل بطولة كأس آسيا

وقال عبد الأمير إن مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس لا يريد أن يظلم أي لاعب، لذلك هو مستمر بعملية تجريب اللاعبين خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "كاساس سيستقر على تشكيلة المنتخب العراقي قبل مدة وجيزة من بطولة كأس آسيا أي نهاية عام 2023 الحالي بعد الانتهاء من المباريات التجريبية خلال أيام التوقف الدولي"، بحسب winwin