انت الان تتابع خبر بعد 10 أشهر من النزاع القضائي.. زياد برجي ينتصر على إليسا (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للفنان، في بيان بتاريخ 10 تموز: "أبلغنا المحامي جان قيقانو أن محكمة الاستئناف كرست، بموجب حكم صدر عنها بتاريخ اليوم، حق زياد برجي بأداء ونشر أغنية وبطير، بعدما قضت بوقف قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن الذي كان قد حجب عنه هذا الحق سابقاً".وفي اليوم ذاته، نشر برجي، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، مقطعا تشويقيا من أغنية "وبطير"، وكتب معلقا عليه: "بكل تواضع بكتب، بلحن، بغني، بمثل، وبطير.. قربياً جداً".

أما الشاعر أحمد ماضي، الطرف الآخر في الأزمة، فاكتفى بالسخرية بعد صدور الحكم قائلا: "أنا بقول بدل ما تتمايلي ع البيت لو بتظلي بِ البي.. مش أحلى"، في إشارة إلى إليسا.

وردّ جان نخول، المنتج المنفّذ لألبومات الفنانة إليسا، على إعلان مواطنه الفنان زياد برجي بأنه انتصر بحكم محكمة الاستئناف، ليصبح من حقه أداء ونشر أغنية "وبطير".

وغرد نخول، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "توضيحاً لما يتمّ نشره حول أغنية (أنا وبس)، القرار الصادر ليس استئنافاً للحكم، وما حصل هو أنّ المدّعى عليه اعترض على قرار قاضي الأمور المستعجلة، ولم يتمّ البتّ بالاعتراض حتى الآن"، موضحا "صدر قرارٌ بوقف العمل بالقرار إلى حين البتّ به ويمكن الطعنّ بهذا الإجراء".

يذكر أن الخلاف بين إليسا وبرجي بدأ عندما أقدم برجي على تأدية أغنية "أنا وبس" ونشرها تحت عنوان "وبطير"، فاعتبرت إليسا ذلك تعديا واضحا على الحقوق الفكرية للأغنية.

وتقدمت إليسا بدعوى قضائية ضد برجي، وصدر الحكم الأول لصالحها، حيث قضى بمنع برجي من نشر وغناء الأغنية، وفي حال خالف القانون يغرم بمبلغ 5000 دولار.

وأعلنت إليسا عن صدور الحكم لصالحها بتغريدة عبر "تويتر" جاء فيها: "بعدو القضاء اللبناني بخير بوجود قضاة نزيهين وشرفاء، الحقيقة بيّنت، "أنا وبس" "إلي وبس!.. كل الشكر لوكيلي القانوني المحامي مارك حبقة يلي إيمان بقضيتي وبحقي وتحدى الباطل وردَّلي حقّي ….. ما بصح إلا الصحيح".



إلا أن زياد برجي تقدم باستئناف للحكم الصادر.