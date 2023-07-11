انت الان تتابع خبر كم بلغت كلفة اضرار "اعمال الشغب" عند شركات التأمين بفرنسا؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت فلورانس لوستمان، رئيسة اتّحاد شركات التأمين الفرنسية "فرانس أسورور"، في بيان إنّ "حوالى 90 بالمئة من هذه "التكلفة تتعلّق بـ3900 ملكية لمهنيين ومجتمعات محليّة" تضرّرت من أعمال الشغب".

أما النسبة المتبقية (10 بالمئة تقريباً)، فتتعلّق بشكل أساسي بأضرار لحقت بأفراد تعرّضت سياراتهم بالدرجة الأولى لأضرار بالغة.



وكان الاتّحاد قدّر الأسبوع الماضي هذه الفاتورة بأقلّ من النصف (280 مليون يورو).

وأحصى الاتّحاد 11300 مطالبة، تتعلّق بأضرار نجمت عن أعمال العنف الليلية التي استمرت أسبوعاًـ وأشعلها مقتل الشاب نائل، خلال عملية تفتيش مروري في نانتير بغرب باريس.

وأوقفت قوات الأمن أكثر من 3700 شخص لصلاتهم بأعمال الشغب تلك، بينهم حوالى 1160 قاصراً، وفقاً لأرقام وزارة العدل.

ومن بين هؤلاء الموقوفين تم حبس حوالى 400 شخص، بحسب ما أعلنت الوزارة الجمعة.

