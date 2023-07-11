انت الان تتابع خبر تفاصيل اتفاق العراق وإيران لمقايضة الغاز المستورد بالنفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - توقيع اتفاق بين العراق وإيران لمقايضة الغاز المستورد بالنفط الخام العراقي••••••••••

جرى في بغداد اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاق بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، تتم بموجبه مقايضة الغاز الإيراني المستورد والمشغّل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بالنفط الخام العراقي والنفط الأسود.

ووقع الاتفاق عن الجانب العراقي، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، السيد إحسان ياسين العوادي، في حين وقعه عن الجانب الإيراني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، السيد محمد كاظم آل صادق.

وقد جرى التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات استمرت أياماً عدة، شاركت فيها وفود ولجان فنية وتقنية من الجانبين.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار الجهد الحكومي لمعالجة أزمة توريد الغاز المشغّل لمحطات الكهرباء، وتفادي مشكلات التمويل وتعقيدات العقوبات الأميركية التي حالت دون استمرارية تسديد متطلبات الاستيرادات، وسيُسهم الاتفاق في توفير مرونة أكثر لعملية توريد الغاز وتشغيل المحطات واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية.

•••••

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء