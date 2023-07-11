انت الان تتابع خبر مستشار السوداني يتحدث عن "معادلة عراقية جديدة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف ضياء الناصري مستشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، عن "معادلة عراقية جديدة" في تعليقه على الاتفاق الاخير بين العراق وإيران.

وقال الناصري في تغريدة على "تويتر"، "المعادلة العراقية الجديدة هي النفط العراقي مقابل الغاز الايراني".

وأضاف "الاتفاق سيشمل تسديد الديون الايرانية بذمة العراق ايضا"، مشدداً بالقول "باختصار هذه هي خطة رئيس الوزراء لتفادي انقطاع الكهرباء واعادة الوضع الى ما كان عليه قبل الازمة".

وأعلن السوداني، اليوم الثلاثاء، انتهاء أزمة الغاز المستورد المشغل لمحطات الطاقة الكهربائية، فيما كشف عن اتفاق مع إيران يقضي بمنحها النفط الأسود مقابل الغاز.