انت الان تتابع خبر تصريح مثير لمبابي يخص "تمثيل منتخب فرنسا" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار مبابي بحسب شبكة "NCI Sports" الكاميرونية على هامش زيارته إلى مسقط رأس أبيه: "لقد عشت حياتي كلها في فرنسا، لكن ابني قد يكون مختلفاً، إذا كنت أعيش في الكاميرون، فسيكون ابني أكثر ولعاً بهذا البلد".واستدرك كيليان: "ولكن إذا كان في فرنسا، فسيكون معها، لن أتخذ أي قرارات نيابة عنه، ولن أقول ما لديه أو ما لا يجب أن يفعله".

وأشار أيضا: "كان لدي الكثير من الأشياء لأقوم بها هنا في الكاميرون، مع مؤسستي وعائلتي، أسعى للمساعدة، أريد أن أفعل الكثير لأعود إلى فرنسا سعيدًا".

وواصل الهداف التاريخي لسان جيرمان: "بالتأكيد نجوم الكرة لن ينقذوا العالم، لكن يجب أن نبذل أقصى ما لدينا، لأن المساعدة لا حدود لها، لست اللاعب الوحيد الذي يساعد في المشاريع المؤثرة، لكن أريد أن تكون لي بصمة في هذا الأمر".

وأوضح قائد منتخب فرنسا: "في كثير من الأحيان، لا يتحرك لاعبو الكرة للمساعدة، ليس بسبب فقدان الرغبة بل بسبب عدم المعرفة، لم أزر الكاميرون كثيرا، ولكن هنا أصولي، قلبي قريب من أفريقيا، ولدي الكثير من الأصدقاء في القارة السمراء، وأستمتع بالنظر لكأس الأمم الأفريقية".

في سياق آخر، تحدث كيليان مبابي عن ضرورة مناهضة العنصرية في ملاعب كرة القدم، قائلا: "علينا أن نفعل المزيد، من غير المقبول أن تتواجد هذه الظاهرة في 2023".

وأتم مبابي تصريحاته: "ما حدث لفينيسيوس جونيور لاعب الريال في ملعب فالنسيا، كان الحالة الأخيرة، ولكن هناك العديد من الحالات، يجب ألا يُترك الباب مفتوحاً لهذه السلوكيات".