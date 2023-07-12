انت الان تتابع خبر أمريكا تواصل دعم أوكرانيا.. صواريخ "أرض – أرض" بطريقها لكييف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الصحيفة نقلا عن المسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم ، إلى أن "نقاشا يجرى داخل الإدارة الأمريكية حول إمكانية تزويد قوات كييف بصواريخ أرض - أرض الموجهة بعيدة المدى".

وذكرت أن الولايات المتحدة لا تزال مترددة بشأن إرسال شحنات من مخزونها المحدود من أنظمة صواريخ أتاكمس التكتيكية بعيدة المدى إلى أوكرانيا، على الرغم من إقرار إدارة بايدن بأن القوات الأوكرانية تعاني نقصا حادا في الذخائر في هجومها المضاد ضد روسيا.



وكانت إدارة بايدن أعلنت قبل أيام عن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية، في خطوة أثارت جدلا.