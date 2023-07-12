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غبار وارتفاع بالحرارة.. تعرف على طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س مسببة تصاعد غبار خفيف في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما ستكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، وترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".

وأشارت الى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً حاراً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وتابعت الهيئة، أن "طقس البلاد ليومي السبت والأحد المقبلين سيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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