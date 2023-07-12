انت الان تتابع خبر غبار وارتفاع بالحرارة.. تعرف على طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم/س مسببة تصاعد غبار خفيف في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما ستكون الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10) كم/س في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى، وترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".وأشارت الى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً حاراً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وتابعت الهيئة، أن "طقس البلاد ليومي السبت والأحد المقبلين سيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

