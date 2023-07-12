انت الان تتابع خبر صدور أمر باستقدام معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة إصدار أمراً باستقدام معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية الحالي ومديرة قسم أملاك المحافظة؛ بتهمة إقدامهما على ارتكاب ما يخالف واجباتهما الوظيفيَّة".



وتابعت أنَّ "المخالفات تمثلت في تخصيص قطع أراضٍ، لافتةً إلى أنَّ محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام بحق المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

