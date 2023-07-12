انت الان تتابع خبر شبهٌ بين صدام حسين وعريان السيد خلف يُنهي مسيرة رسام عراقي.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - القصة بدأت عندما رسم "لاري" جدارية للشاعر عريان السيد خلف في أحد شوارع مركز مدينة الناصرية، لكن سرعان ما تم اعتقاله وزجه في السجن، عازين السبب الى أن الصورة تجسيدًا لرئيس النظام السابق صدام حسين.

"لاري"، ذو الـ23 عامًا، لاقى أنواع التعذيب عند اعتقاله، من الجهات التي أصرت على أن الجدارية لصدام حسين وليست للشاعر خلف على الرغم من أن الاسم مكتوب عليها.

أجرى "لاري" بعض التعديلات على الجدارية لكن ذلك لم يشفع له، حيث تعرض للتعذيب ولم تعرف عائلته مكان احتجازه إلاّ بعد نحو ساعتين، فيما أطلقت السلطات الأمنية سراح شقيقه بعد 12 ساعة، وأجبرته على "التعهد بعدم تمجيد البعث".

وقال "لاري" بعد خروجه من الاعتقال، في حديث متلفز تابعته الخليج 365، إنه تعرض للتعذيب وأجبر على التعهد بعدم القيام بحملات تنظيف أو رسم جداريات مجدداً.

وأضاف، انه أتهم بأنه "ممول من قبل حزب البعث، وتم تعذيبي واهانتي وتهديدي بعائلتي".

وأشار "لاري" الى ان "الافراج عني جاء بعد الرأي العام والضغط الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وبرز "لاري" العام الماضي حين أطلق حملة لتنظيف شوارع الناصرية، والرسم على جدران المدارس وبعض البنايات باسم "هذه ليست قمامتي لكنه وطني".