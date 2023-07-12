انت الان تتابع خبر رسمياً.. العراق ينضم الى مجلس المركز العالمي (SESAME) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "التصويت جرى بالأغلبية يوم الثلاثاء الموافق 2023/7/11 على انضمام العراق الى مركز (SESAME) خلال اجتماع المجلس في جامعة (Universitat Autònoma de Barcelona) في إسبانيا".وأكد رئيس المجلس البروفيسور رولف هوير ورئيس السابق للمنظمة الأوربية للبحوث النووية "قبول عضوية العراق عضوا مشاركا مما سيوفر المجال المناسب لدعم البحث العلمي الرصين ويمكن الباحثين العراقيين من إنجاز البحوث العلمية المتقدمة ويسهم بالنشر في المجلات العالمية ذات معامل التأثير العالي ذات الأثر المباشر في السمعة الأكاديمية للجامعات وتصنيفها عالميا".

جدير بالذكر أن مركز (SESAME) أول مركز عالمي للتميز في البحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط على غرار المنظمة الأوروبية للبحوث النووية (CERN) في أوروبا ويمثل منظمة حكومية مشتركة بين الدول الأعضاء تحت رعاية اليونسكو وباستضافة الأردن ويهدف الى تعزيز التميز العلمي والتكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط والدول المجاورة على صعيد تخصصات الطب والبيولوجيا والعلوم والفيزياء والكيمياء والرعاية الصحية والبيئة والآثار ويسهم في بناء وتجسير التعاون العلمي بين دول المنطقة والعالم.