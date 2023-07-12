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بغداد.. كشف ملابسات جريمة قتل والاطاحة بالجاني قبل هروبه

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بجهد أمني واستخباري امتاز بالسرعة والدقة، وبعد ورود إخبار من أحد المواطنين بوقوع جريمة قتل في منطقة "حي العامل" ببغداد، تمكّنت قوة مشتركة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بمساندة الجهد الاستخباري، ومن خلال القيام بعمليات البحث والتحري وجمع المعلومات ومتابعة منظومة كاميرات المراقبة، من كشف ملابسات جريمة القتل وإلقاء القبض على الجاني قبل محاولته الفرار من القوة المنفذة للواجب".

وأشارت الى ان "المتهم ضبطت بحوزته سلاح الجريمة (بندقية كلاشنكوف)"، مضيفة انه "تم تسليمه مع سلاح الجريمة إلى جهة الاختصاص اصولياً لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية اللازمة بحقه".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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