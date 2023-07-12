انت الان تتابع خبر قوانين مصيرية.. مطالبات بتفعيل قانون الأحزاب بشكل جدي قبل الانتخابات المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مع قرب موعد الانتخابات المحلية.. يعود الحديث عن قانون الاحزاب الى الواجهة من جديد لما يحمله من اليات مهمة تنظم مسارات التيارات والاحزاب، وتعول الاوساط السياسية على تفعيله قبيل الدخول بفصل المنافسة الانتخابية.



القانون ورغم إقراره إلا أنه لايزال غير مفعلا بالشكل الصحيح، والسبب يعزوه نواب الى الارادة الحزبية والسياسية التي وضعت قبضتها على مصير القوانين المفصلية.

