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ماكرون يؤكد استمرار تقديم الدعم لأوكرانيا ويصف روسيا بـ "الضعيفة"

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بغداد - ياسين صفوان - وأعلنت دول مجموعة السبع، اليوم، عن "إطار عمل دولي يمهد الطريق لضمانات أمنية على المدى الطويل لأوكرانيا؛ من أجل تعزيز دفاعاتها ضد روسيا، ولردع موسكو عن أي عدوان في المستقبل".

وفي إعلان مشترك يمكن للدول الأخرى الانضمام إليه، قالت الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا وكندا وإيطاليا وبريطانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي، إن "هذا الإطار يشمل توفير عناصر من بينها المعدات العسكرية المتطورة والحديثة والتدريب، وتبادل معلومات المخابرات والدفاع الإلكتروني".


وفي المقابل، ستتعهد أوكرانيا بتحسين تدابير الحكم، بما في ذلك إجراء إصلاحات قضائية واقتصادية، وتعزيز الشفافية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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