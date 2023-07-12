انت الان تتابع خبر خلال ساعات.. مقتل واصابة 4 جنود بهجومين ارهابيين جنوبي اليمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت مصادر أمنية، إن "هجوما لتنظيم القاعدة بعبوة ناسفة استهدف مركبة لقوات سهام الشرق في بلدة "كوكب" بالقرب من "وادي وجر" شرقي مديرية مودية، شرقي المحافظة الساحلية المطلة على بحر العرب.

وأوضح المصدر أن "الهجوم خلف قتيلا و3 جرحى من كتيبة "المعكر" العاملة ضمن قوات عملية سهام الشرق الرامية لاجتثاث الإرهاب في محافظة أبين.



وفجر اليوم الأربعاء، "‏نجحت القوات الجنوبية في إحباط هجوم مسلح لتنظيم القاعدة الإرهابي استهدف موقع عسكرية أطراف وادي الخيالة بمديرية المحفد في محافظة أبين، ما أسفر عن إصابة جندي على الأقل".

وبحسب بيان للقوات الجنوبية فإنه "تم صد الهجوم الإرهابي قبل وصول العناصر الإرهابية إلى المواقع المستهدفة، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى بصفوف عناصر تنظيم القاعدة بعد قصف مواقعه بقذائف الهاون".

وفي 4 يوليو/ تموز الجاري شن تنظيم القاعدة الإرهابي هجومين إرهابيين متزامنين في بلدة "المصينعة" في شبوة بطائرة مسيرة والطريق العام شرق مدينة مودية شرقي أبين ما أسفر عن سقوط 9 مصابين بينهم مدني.

وبحسب إحصائية، فقد شهد النصف الأول من العام الجاري أكثر من 38 عملية إرهابية لتنظيم القاعدة ما أسفر عن سقوط قرابة 100 قتيل وجريح بينهم ضباط وقيادات ميدانية بارزة من القوات الجنوبية.

وزاد تنظيم القاعدة من وتيرة هجماته الإرهابية في جنوب اليمن وذلك رغم شرسة الحرب على الإرهاب التي تقودها القوات الجنوبية بدعم من التحالف العربي وذلك ضمن عملياتي سهام الشرق والجنوب في محافظتي شبوة وأبين.

