انت الان تتابع خبر التربية ترد على مزاعم تسريب الأسئلة الامتحانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تُهيب بالمواطنين الكرام الى الانتباه وعدم الانصياع للشائعات المغرضة التي تبثها بعض الصفحات الصفراء التي تحاول إثارة الفتن والاكاذيب حول سير العملية الامتحانية".وأضافت، "ننفي بشكل قاطع شائعة تسريب الاسئلة الامتحانية"، مؤكدة على "رصانة الاداء وحفظ مغلفات الاسئلة في غرف حصينة تتم حمايتها من قبل اللجان الفرعية للامتحانات".

وتابعت الوزارة، "من هذا المنبر التربوي تنتهز وزارة التربية الفرصة لتشيد وتثني على الجهود المبذولة من قبل جهاز الامن الوطني ووزارتي الداخلية والدفاع والوزارات الساندة من أجل انجاح الامتحانات وان الوزارة تحتفظ بحق الرد القانوني على الصفحات المشبوهة اينما كانت".

