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اليوم.. ملف صاروخ كوريا الشمالية الـ"باليستي" على طاولة مجلس الأمن

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بغداد - ياسين صفوان - ويأتي الاجتماع بناء على طلب من الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا واليابان ومالطا وبريطانيا.

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات قبالة ساحلها الشرقي يوم الأربعاء، مما أثار إدانة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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