انت الان تتابع خبر اليوم.. ملف صاروخ كوريا الشمالية الـ"باليستي" على طاولة مجلس الأمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويأتي الاجتماع بناء على طلب من الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا واليابان ومالطا وبريطانيا. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات قبالة ساحلها الشرقي يوم الأربعاء، مما أثار إدانة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

