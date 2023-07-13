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بينهم رضيع.. مصرع 10 أشخاص من أسرة واحدة إثر حريق في باكستان

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مسؤول الانقاذ فاروق أحمد إن ما لا يقل عن ستة أطفال، بينهم رضيع / 7 أشهر/ كانوا ضمن الضحايا في مدينة لاهور.

وأضاف أحمد إن الوفيات وقعت بسبب الاختناق، حيث إن الحريق أغلق طريق الأسرة للخروج من المنزل المؤلف من عدة طوابق.


وأوضح أن رجال الإطفاء استغرقوا عدة ساعات لعبور الشوارع الضيقة في الضاحية المكتظة بالسكان في لاهور، التي يبلغ سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة، من أجل الوصول لموقع الحريق.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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