انت الان تتابع خبر بينهم رضيع.. مصرع 10 أشخاص من أسرة واحدة إثر حريق في باكستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مسؤول الانقاذ فاروق أحمد إن ما لا يقل عن ستة أطفال، بينهم رضيع / 7 أشهر/ كانوا ضمن الضحايا في مدينة لاهور.

وأضاف أحمد إن الوفيات وقعت بسبب الاختناق، حيث إن الحريق أغلق طريق الأسرة للخروج من المنزل المؤلف من عدة طوابق.



وأوضح أن رجال الإطفاء استغرقوا عدة ساعات لعبور الشوارع الضيقة في الضاحية المكتظة بالسكان في لاهور، التي يبلغ سكانها أكثر من 10 ملايين نسمة، من أجل الوصول لموقع الحريق.