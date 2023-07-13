انت الان تتابع خبر الكهرباء تؤكد تجهيز 4 ساعات مقابل 2 اطفاء اذا تم توريد الغاز الايراني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لقاءات مكثفة تم عقدها مع الجانب الايراني للدفع بازمة الغاز التي سببت تراجعا بتجهيز الطاقة الكهربائية في البلاد، تفاصيل كشفت عنها وزارة الكهرباء التي اكدت بان ساعات التجهيز ستصل الى 4 ساعات مقابل ساعتين من الاطفاء حال توريد الغاز.

خبراء طاقة كشفوا بان العراق يحتاج الى اثنين وثلاثين الف ميغاواط لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهذا الامر يجب ان يدفع بالوزارة للسعي نحو البحث عن طاقات بديلة كالمتجددة والشمسية.

وبين تصريحات الحكومة وسطوة اصحاب المولدات ، ينتظر المواطن حلا حقيقيا لانهاء هذه الازمة التي تتفاقم دوما مع ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها حاجز الخمسين مئوية.