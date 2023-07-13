انت الان تتابع خبر بعقد يمتد لـ4 عوام.. مهاجم منتخبنا الشبابي ينتقل إلى نادي تركي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووجّه لاعب المنتخب العراقي "علي جاسم"، طلبًا إلى نادي الكهرباء يخص فريقه الجديد، بعدما أسهم في تأهل منتخب شباب العراق إلى كأس العالم..الأرجنتين 2023، وقاد "أسود الرافدين" لحصد وصافة كأس آسيا-أوزباكستان 2023.وقال جاسم في تصريحات إعلامية: "موضوع رفضي العرض البلجيكي غير صحيح، ولا بد من توضيح ذلك للجمهور، خصوصًا بعد مراجعتي للحصول على تأشيرة الدخول إلى بلجيكا، في المرة الأولى تعرّضت المنظومة للعطل، وفي المرة الثانية تبين أن تأشيرة الدخول تتأخر لمدة شهرين، والحصول عليها من الأردن، وكل ذلك قد يقلص من فرص احترافي أو العروض الأخرى".

وأضاف: "مع ذلك، لم أرفض العرض البلجيكي تمامًا، وسأنتظر آخر المستجدات من إدارة جينت، وفي الوقت ذاته مؤخرًا تلقيت عرضًا من الدوري التركي من نادي أنطاليا سبور، وبتوجيهٍ مباشرٍ من المدرب نوري شاهين الذي طلبني شخصيًا، إيمانًا منه بقدراتي".

وتابع: "لقطع الطريق على التشكيك بالخصوص المذكور كما تم سابقًا مع العروض الأخرى، العرض التركي أرسلته عبر وكيل أعمالي شخصيًا إلى إدارة نادي الكهرباء وأيضًا تم إرساله عبر البريد الإلكتروني".

وأكمل قائلًا: "️بصراحة بعد دراسة مستفيضة للعرض التركي الذي سيوفر لي مساحة لعب كبرى مع الفريق لتطوير إمكانياتي بوجود ثقة مدرب سبق له أن مثّل ريال مدريد وليفربول وفيردر بريمن؛ بلا شك ستكون الإضافة الفنية أهم، وعن نفسي لا تهمني الجوانب المالية بقدر التطور على صعيد الجوانب الفنية؛ وليكن الدوري التركي انطلاقةً نحو محطات أوروبية كبرى".

وأتم اللاعب الشاب: "️حاليًا أنا بانتظار موافقة إدارة الكهرباء التي أقدم إليها الشكر والتقدير لحرصها الشديد دائمًا على احترافي وتسهيل الأمور الإدارية قبل التوجه بأقرب فرصة إلى تركيا للدخول في معسكر أنطاليًا استعدادًا لانطلاق الدوري التركي، سيما وإن جميع التفاصيل في العرض الحالية تتشابه مع العرض البلجيكي لضمان حقوق نادي الكهرباء صاحب الفضل عليَّ".

وكان نادي جينت قد توصل لاتفاق كامل مع اللاعب "علي جاسم" ونادي الكهرباء لنقل اللاعب الشاب إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية.