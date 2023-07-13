انت الان تتابع خبر أبرزهم أكرم الكعبي.. "ميدل إيست آي": أمريكا تسللت لعدة فصائل عراقية لاستهداف قادتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الصحيفة في تقرير ترجمته الخليج 365: "في 20 كانون الثاني / يناير، استهدفت ثلاث طائرات مسيرة انتحارية التنف، وهي قاعدة عسكرية في جنوب شرق سوريا تستضيف القوات الأمريكية".

ولم يتسبب الهجوم في خسائر كبيرة: فقد أسقطت القوات هناك طائرتين بدون طيار، بينما انفجرت الثالثة بعد اصطدامها بمبنى تابع لجماعة معارضة سورية حليفة، بحسب ما قالت القوات الأمريكية في ذلك الوقت.

وبعد يومين، أعلنت جماعة مسلحة مجهولة تُدعى "الورثة" مسؤوليتها عن الحادث.

وزين بيانها، الذي نشرته عدة مواقع، بعنوان أخضر كتب عليه "المقاومة الإسلامية في العراق - تشكيل الورثة".

وقالت الجماعة: "لا يمكن لأحد أن يوقف عملياتنا على الإطلاق"، موضحة البيان في نفس اليوم الذي تم فيه تنفيذ العملية.

وقال البيان "لقد حذرنا كثيرا من التراخي والركوع أمام الاحتلال الأمريكي في المنطقة، ومن لا يسمع صوتنا ينادي بإزالة المحتل سوف يركع أمام رصاص بنادقنا".

بعد أسبوعين، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني إن بايدن أكد خلال الاتصال "دعمه الثابت لعراق مستقر وآمن وسيادة" وأعرب عن دعمه لحكومة رئيس الوزراء.

لكن في هذه المكالمة، نقل بايدن أيضًا "استياء" إدارته من "الهجمات التي نفذتها الجماعات العراقية المسلحة" التي استهدفت القوات الأمريكية في سوريا، حسبما قال مسؤولون عراقيون لموقع Middle East Eye.

تطرقت قراءة السوداني للاتصال بهذه النقطة، قائلًا إن الزعيمين اتفقا على أنه "لا ينبغي استخدام العراق كنقطة انطلاق لمهاجمة" جيرانه أو القوات التابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ذكر بايدن السوداني "بلطف" أن إدارته "تدعم حكومته على نطاق واسع، لكن هذا الدعم ليس مجانيًا ولا مفتوحًا"، وفقًا لما قاله أحد المقربين من السوداني لموقع Middle East Eye.

قال المساعد، وهو أيضًا زعيم سياسي شيعي، لموقع Middle East Eye، إن السوداني "يجب أن يستغل قربه من الفصائل العراقية المسلحة لكبح جماحها لضمان استمرار الدعم الأمريكي. وهذا هو بالضبط محتوى تلك المكالمة".

ثم أثار السوداني القضية في اجتماع لقادة إطار التنسيقي، التحالف السياسي الشيعي الداعم للسوداني.

وقال أحد قادة إطار التنسيق لموقع Middle East Eye: "اتفق الاجتماع على تجنب إحراج السوداني وعدم الصدام مع الأمريكيين في ذلك الوقت".

وأضاف أن القرار "يناسب مصالحهم، ولم يطعن في القرار أي من قادة إطار التنسيق رغم أن بعضهم فضل التزام الصمت".

هجوم يكسر الهدوء

في الأسابيع التالية، لم تتوقف الهجمات على القوات الأمريكية في سوريا، لكنها تراجعت بشكل ملحوظ.

ربما كان ذلك بسبب انشغال الجميع بالزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في فبراير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50000 شخص.

وبدا أن الاتفاق التاريخي الذي وقعته إيران والسعودية في بكين في مارس آذار لاستئناف العلاقات الدبلوماسية يهدئ المنطقة.

ومع ذلك، في حين أن معظم الفصائل العراقية، انشغلت بنقل المساعدات من الزلزال إلى أجزاء من شمال سوريا، شنت إحداها بدلاً من ذلك هجوماً في شمال شرق البلاد.

في 23 مارس، هاجمت طائرة مسلحة بدون طيار منشأة صيانة في قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من الحسكة، شمال شرق سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الهجوم أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة آخر. كما أصيب خمسة جنود أمريكيين.

وتعتقد واشنطن أن الطائرة المسيرة من أصل إيراني، ردت بعد ساعات بسلسلة من الضربات على مقرات ومخازن أسلحة تابعة للجماعات المدعومة من إيران في ريف دير الزور والميادين والبوكمال شرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية إن 11 مقاتلا على الأقل قتلوا في تلك الضربات.

وبعد يومين، أعلنت جماعة مجهولة تطلق على نفسها اسم "لواء غالبون" مسؤوليتها عن الهجوم.

وخلافا لـ "الورثة"، لم تكشف عن أي صلات مباشرة بالفصائل العراقية، ولم يتم تداول بيانها على نطاق واسع على منصاتهم الإعلامية كما هو معتاد. وتأكدت قنوات Telegram القليلة التي نشرتها من أنها مصحوبة بعبارة "فصيل يطلق على نفسه اسم لواء الغالبون يدعي العملية".

على غير العادة، سارع كل من كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، وهما أعنف فصيلين عراقيين يعملان في سوريا على مدار العقد الماضي، إلى إعلان براءتهما.

من جانبه، سعى السوداني "لتهدئة الوضع" وقدم ضمانات للأمريكيين والفصائل المسلحة التي كان يأمل في تهدئة الموقف، "خوفًا من خروج الأمور عن السيطرة"، بحسب ما قاله أحد مستشاريه لموقع Middle East Eye.

وقال قيادي بإحدى الجماعات المسلحة "رغم أن العملية كانت ناجحة وكان التخطيط والتنفيذ على مستوى عال إلا أن معظم قادة الفصائل نفوا صلتهم بها والتزم بعضهم الصمت".

"العملية تمثل خرقا للهدنة التي أعلنتها الفصائل قبل أشهر ، وتسببت في إحراج كبير للسوداني والحكومة ، وكان عليه التدخل بسرعة ووقف كرة الثلج قبل ما بناه هو وزعماء الفصائل المتحالفة معه خلال العام الماضي. انهار ".

لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد.

في منتصف نيسان تلقى أحد قادة فصيل مسلح تحذيرا من زعيم كردي.

وبحسب قيادي شيعي متورط في الأحداث، قال القيادي الكردي إن الأمريكيين تسللوا إلى عدة فصائل عراقية مسلحة وكانوا يخططون لاستهداف قادتها ومخازنهم ومقارهم السرية في محافظتي واسط وذي قار الجنوبيتين "إذا وقعت الهجمات على التحالف. القوات في سوريا مستمرة ".

وزاد القلق وبدأت الخلافات تطفو على السطح بين رؤساء الفصائل بسبب "الزعيم الذي انحرف عن الإجماع وعمل دون مراعاة مصالح الجميع"، قال الزعيم الشيعي.

"الخيانة تأتي دائما من الداخل بسبب تضارب المصالح ، لذلك نجح الأمريكيون في اختراق منظماتنا".

زعيم حركة حزب الله النجباء

بدأ رؤساء هذه الفصائل تحقيقاتهم الخاصة، وتلقوا سيلًا من الرسائل من مصادر مقربة من السلطات الأمريكية تعمل كقناة خلفية بين الجانبين. وأكدوا "خطورة الأمر"، وأدرجوا تفاصيل جديدة، من بينها اسم الفصيل الذي ألقت الولايات المتحدة باللوم فيه على الهجوم.

كانت حركة حزب الله النجباء. وحذرت الجماعات المسلحة زعيم الفصيل أكرم الكعبي من أنه "سينتهي أينما كان".

وتأكيدًا لمخاوفهم بشكل أكبر، طلبت إيران من الكعبي "إعادة النظر في إجراءاته الأمنية"، وفقًا لما قاله أحد قادة حركة حزب الله النجباء لموقع Middle East Eye.

وقال القيادي إن حركة النجباء كانت تتمسك بتحد بمُثُل حركة المقاومة عندما بدا أن الفصائل الأخرى أدارت ظهرها للنضال.

وقال القيادي في حركة النجباء "الكعبي هو الوحيد الذي ظل متمسكا بمبادئه والنجباء وحيد حاليا في الميدان وبقية الفصائل لم تعد تشكل خطرا حقيقيا على الأمريكيين".

"الخيانة دائما تأتي من الداخل بسبب تضارب المصالح ، لذلك نجح الأمريكيون في اختراق منظماتنا. نحن نعلم أن أمريكا لن تدخل في حرب مفتوحة مع أحد الآن، لكنها لن تتردد في تنفيذ عملية اغتيال".

عزل وتحييد

منذ أن استقال رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر من السياسة وأمر نوابه بمغادرة البرلمان قبل عام، سيطر إطار التنسيقي على العراق وسياساته بطريقة غير مسبوقة.

لعب زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي دورًا محوريًا في تسمية السوداني رئيسًا للوزراء وتشكيل حكومته. في غضون ذلك، نجح نواب كتائب حزب الله في العمل كجماعة ضغط في البرلمان، حيث قاموا بتيسير العديد من بنود الميزانية التي عارضتها الأحزاب الكردية والسنية.

وقررت الفصائل المدعومة من إيران، بعد توليها السلطة عبر حكومة السوداني، التوقف عن استهداف المصالح والقوات الأمريكية "لإعطاء فرصة لتشكيل حكومة تعمل على تقديم الخدمات"، على حد تعبير الخزعلي.

عندما خاطب الخزعلي أتباعه في التلفزيون بمناسبة عيد الأضحى الشهر الماضي، وصف ذلك بأنه "أحد أهم القرارات التي ساعدت في تشكيل الحكومة الحالية".

على مدار العام الماضي، نما نفوذ عصائب أهل الحق بشكل كبير، بينما تصرف الخزعلي كنوع من الوصي على حكومة السوداني.

إنها ديناميكية تستعد الآن لرفاقه في الفصائل الأخرى والشركاء السياسيين المخيفين، الذين بدأوا يشعرون أن الخزعلي قد تحول إلى "قطار يمكنه دهس أي شخص يعترض طريقه"، كقائد لقائد مدعوم من إيران. فصيل وصفه لـ MEE.

وقال القائد "الخزعلي يعتبر هذه الحكومة هي حكومته وقراراته في طليعة الإطار التنسيقي الآن".

أما البقية فلا يستطيعون مواكبة سرعة صعود الخزعلي أو نفوذه. الجميع يشعر أن الخزعلي سيتنازل عنه إذا لزم الأمر، أو يسحقه في طريقه لتحقيق الأهداف.

على الرغم من أن الأداء الإعلامي للخزعلي وغيره من قادة العصائب يضيف إلى هذه الصورة، فقد حرص ثلاثة من مستشاري السوداني على التقليل من هيمنة الفصيل.

وقالوا إنها "صورة يرسمونها ويروجون لها" من قبل قادة العصائب "لكسب ولاء كبار المسؤولين والضباط في مختلف المؤسسات الحكومية".

قال أحد المستشارين لموقع Middle East Eye: "الخزعلي لديه مشروع سياسي ويسعى إلى دمج مجموعته بشكل أكبر في المشهد السياسي لذا فهو يدعم الحكومة ويعمل على الانخراط أكثر في أنشطتها".

واضاف ان "عصائب اهل الحق أكثر تنظيما ومؤسساتية من باقي الفصائل وهذا يسرع من عملية اندماجها في المشهد السياسي الامر الذي يثير قلق البقية".

لكن المستشارين قالوا إن الخزعلي أصبح "مقصدا" للسفراء والدبلوماسيين، بمن فيهم من الاتحاد الأوروبي، الذين يلتقطون الصور معه.

وقال مستشار آخر "الخزعلي يلعب دورا أساسيا في الاستقرار السياسي والأمني الحالي".

- زعيم فصيل مسلح

وأضاف المستشار أنه من خلال التثبيط النشط للأعمال التي قد تزعزع الأمن، يتم إضعاف وكشف الفصائل والشخصيات التي تريد أن تظل عدوانية.

قال دبلوماسيون غربيون لموقع Middle East Eye إن وجود الفصائل المسلحة في السلطة قد حد بشدة من أنشطتها غير المشروعة والمدمرة.

وأضافوا أن عدد الهجمات التي تستهدف قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق وسوريا منذ يونيو من العام الماضي انخفض بشكل كبير.

ورغم أن الخزعلي نسب ذلك إلى "الهدنة المؤقتة"، فإن رفاقه في الفصائل الأخرى يرون الأمر من زاوية أخرى.

قال زعيم أحدهم لموقع Middle East Eye: "لقد غيرت معظم الفصائل تكتيكاتها ولم تعد تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمريكيين".

"لقد أصبحوا أصحاب سلطة ، والسلطة بحاجة للانخراط في المستوطنات وتقديم تنازلات للحفاظ عليها. ومهما سيحدث فلن يفعلوا شيئًا سوى إصدار بيانات استنكار وتهديدات هنا وهناك لحفظ ماء الوجه".

المعركة القادمة هي الأولوية

وعقدت لجنة تنسيق المقاومة الإسلامية المسلحة، الشهر الماضي، مؤتمرًا في طهران. وحضره رؤساء جميع الفصائل المسلحة المدعومة من إيران وممثلوهم، وجمعوا وفودًا من جميع أنحاء الشرق الأوسط لدعم القضية الفلسطينية.

وكان الوفد العراقي برئاسة هادي العامري زعيم منظمة بدر أقدم فصيل شيعي وشخصية رئيسية في الائتلاف الحاكم.

كان المؤتمر روتينيا، لكنه وفر فرصة للقاء قادة الفصائل المسلحة في الشرق الأوسط، والإيرانيين المشرفين على القضايا في العراق، فضلا عن حشد الدعم للمقاومة الفلسطينية في غزة.

استمر عمل المؤتمر لمدة يومين، على الرغم من عدم وجود شيء على وجه الخصوص لفت الانتباه.

قال أحد قادة إطار التنسيق المطلع على التفاصيل لموقع Middle East Eye: "كانت الاجتماعات روتينية، وركزت جميع المحادثات على الأحداث الأخيرة في جنين".

وكانت المفاجأة أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي حضر بنفسه الاجتماعات التي عُقدت مع كل وفد على هامش المؤتمر.

وقال زعيم الإطار "نتائج الاجتماعات كانت جيدة".

وقال خامنئي للوفود إنه يجب دعم الاستقرار في العراق والالتزام بقرارات إطار التنسيق. وأضاف أنه يتعين عليهم أيضا الضغط على الحكومة العراقية "حتى لا تذهب بعيدا في اتجاه الغرب وتصبح رهينة بأيديهم".

وقال قائد الإطار إن الإيرانيين يعتقدون أنهم حدوا من الوجود الأمريكي في العراق وسوريا، وهم حريصون على عدم قيام الفصائل المسلحة بأي إجراء من شأنه أن يوفر لواشنطن سببًا للعودة بأعداد كبيرة.

"هناك منعطف حاد في المنطقة ، خاصة بعد الاتفاق الإيراني السعودي. فالإيرانيون لا يثقون في أن الفصائل العراقية المسلحة تفهم بالكامل التغيرات الأخيرة في المنطقة وأنهم سيتصرفون بشكل جيد، لذلك السيد [خامنئي] وتدخل شخصيا للتأكيد على اهمية الامر ".

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، سعت الولايات المتحدة إلى تسوية القضايا في الشرق الأوسط للتركيز على تنافسها مع الصين والحفاظ على إمدادات النفط العالمية مع الضغط على موسكو.

وقد منح ذلك إيران فرصة لتكون جزءًا من عملية تفادي الصراع في المنطقة.

وقال إيلي أبو عون، زميل بارز غير مقيم في قسم الديانة والدين، إن "موقف الإيرانيين ليس مرتبطا حصريا بالتغييرات داخل العراق أو الاتفاق مع السعودية. إنه مرتبط بما يحدث في المنطقة ككل". مجلس الأمن في روما، أخبر ميدل إيست آي.

وأضاف أن "كل الساحات في المنطقة، بما في ذلك ليبيا واليمن ولبنان، تتجه نحو التسوية والتهدئة. الإيرانيون يريدون أن يكونوا جزءا من هذه التسوية في إطار التحضير للجبهة المقبلة مع إسرائيل".

"إنهم لا يريدون فتح هذه الجبهة قبل تسوية الجبهات الأخرى ، أو على الأقل تهدئة. هناك تغيير في التكتيكات. أي معارك غير ضرورية يجب أن تتوقف الآن لأن المعركة الحقيقية هي مع إسرائيل".