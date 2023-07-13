انت الان تتابع خبر بطريقة غير مباشرة.. شام الذهبي تعلن حملها (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فقد نشرت الذهبي على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام عدة صور رومانسية لها مع زوجها في فرنسا، المصري أحمد هلال، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: "نحن الاثنان.. فقط حتى الآن"، في إشارة واضحة إلى انتظار طفل في وقت قريب ليصبحوا ثلاثة.

وانهالت المباركات من نجوم الفن والمشاهير وكذلك الجمهور على تعليق شام الذهبي، وخاصة من الحسابات الموثقة، ما يؤكد خبر حملها، إضافة إلى ظهور بطنها المنتفخ قليلاً في الصور.

وكانت شام الذهبي قد أثارت شكوك متابعيها ومحبيها من خلال الصور التي نشرتها مؤخراً على حسابها في إنستغرام خلال حضورها حفل زفاف خالها أنس نصري. والصورة التي أثارت الجدل هي التي جمعتها بزوجها ووالدتها أصالة وزوجها فائق حسن، حيث ظهرت شام وهي تضع يدها على بطنها لتأتي التعليقات التي أثار أصحابها الشكوك حول إذا ما كانت شام حاملاً بطفلها الأول.

