انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 500 دينار عن يوم أمس.
سعر شراء الدولار 149,000 لكل 100 دولار سعر بيع الدولار 146,000 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 149,000 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 500 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار
في الشمال:
سعر شراء الدولار 149,000 لكل 100 دولار
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 149,000 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 146,000 لكل 100 دولار