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أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:

سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 500 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار

في الشمال:

سعر شراء الدولار 149,000 لكل 100 دولار

سعر بيع الدولار 146,000 لكل 100 دولار

في الجنوب:

سعر شراء الدولار 149,000 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 146,000 لكل 100 دولار

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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