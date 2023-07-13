أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

سعر شراء الدولار 148,750 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 500 دينار عن يوم أمس. سعر بيع الدولار 146,750 لكل 100 دولار

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012