انت الان تتابع خبر علاوي والعامري يبحثان تطورات الوضع السياسي والانتخابات المحلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لعلاوي، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، حيث ناقش الطرفان مجمل تطورات الوضع السياسي في البلاد وسبل تحقيق الاستقرار والتأكيد على دعم حكومة محمد شياع السوداني في تنفيذ برنامجها الحكومي".



كما ناقش اللقاء "ملف الانتخابات المحلية التي سيجري عقدها نهاية العام الحالي والاستعدادات لها وضرورة تهيئة البيئة المناسبة لضمان اجراءها بصورة نزيهة وسليمة".

