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انت الان تتابع خبر أنس جابر تصل نهائي ويمبلدون للمرة الثانية تواليا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461545-638248637906595575.jpg
2023-07-13 | 18:48
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في انجاز تاريخي، قلبت التونسية أنس جابر، اليوم الخميس، تأخرها أمام المصنفة ثانية، أرينا سابالينكا، لتنتصر وتصل نهائي بطولة ويمبلدون للسيدات.
وبعد أن تأخرت 6-7 في المجموعة الأولى، وبدت وكأنها في "طريق الوداع"، بعد تأخرها 2-4 في المجموعة الثانية، قلبت جابر الأمور على "المدمرة البيلاروسية" سابالينكا.
وانتصرت جابر 6-4 ثم 6-3، في الشوطين الثاني والثالث على التوالي، لتصل نهائي ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي.
ووقفت جماهير الملعب المركزي في ويمبلدون على أقدامهم، مع نهاية المباراة، لتحية جابر على أداء وصفه المتابعين "بالأسطوري".
وضربت جابر موعدا مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، في نهائي البطولة السبت المقبل.
وانتصرت جابر 6-4 ثم 6-3، في الشوطين الثاني والثالث على التوالي، لتصل نهائي ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي.
ووقفت جماهير الملعب المركزي في ويمبلدون على أقدامهم، مع نهاية المباراة، لتحية جابر على أداء وصفه المتابعين "بالأسطوري".
وضربت جابر موعدا مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، في نهائي البطولة السبت المقبل.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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