اخبار العالم / اخبار العراق

أنس جابر تصل نهائي ويمبلدون للمرة الثانية تواليا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر أنس جابر تصل نهائي ويمبلدون للمرة الثانية تواليا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461545-638248637906595575.jpg

2023-07-13 | 18:48

أنس جابر تصل نهائي ويمبلدون للمرة الثانية تواليا

المصدر:

408 مشاهدة

في انجاز تاريخي، قلبت التونسية أنس جابر، اليوم الخميس، تأخرها أمام المصنفة ثانية، أرينا سابالينكا، لتنتصر وتصل نهائي بطولة ويمبلدون للسيدات.
وبعد أن تأخرت 6-7 في المجموعة الأولى، وبدت وكأنها في "طريق الوداع"، بعد تأخرها 2-4 في المجموعة الثانية، قلبت جابر الأمور على "المدمرة البيلاروسية" سابالينكا.

وانتصرت جابر 6-4 ثم 6-3، في الشوطين الثاني والثالث على التوالي، لتصل نهائي ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي.


ووقفت جماهير الملعب المركزي في ويمبلدون على أقدامهم، مع نهاية المباراة، لتحية جابر على أداء وصفه المتابعين "بالأسطوري".

وضربت جابر موعدا مع التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، في نهائي البطولة السبت المقبل.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا