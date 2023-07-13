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حريق في ملعب القاهرة الدولي قبيل قمة الأهلي والزمالك

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461561-638248659223145546.jpeg

2023-07-13 | 19:24

حريق في ملعب القاهرة الدولي قبيل قمة الأهلي والزمالك

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اندلع حريق محدود في ملعب القاهرة الدولي، اليوم الخميس، قبيل انطلاق مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في الجولة الـ31 من الممتاز لكرة القدم.
وأكد وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة ملعب القاهرة الدولي، أن "الحريق كان نتيجة ماس كهربائي في أحد توصيلات جهاز تقنية الفيديو "الفار".

وستقام المباراة في موعدها الطبيعي، الثامنة ونصف مساء حسب توقيت مصر.


وستكون مواجهة اليوم مباراة تحصيل حاصل للأهلي، الذي ضمن في الجولة الماضية التتويج بلقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه، ولكن ذلك لا يعني أن اللقاء لن يكون حامي الوطيس كما جرت العادة في المواجهات السابقة بين الغريمين.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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