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انت الان تتابع خبر حريق في ملعب القاهرة الدولي قبيل قمة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461561-638248659223145546.jpeg
2023-07-13 | 19:24
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اندلع حريق محدود في ملعب القاهرة الدولي، اليوم الخميس، قبيل انطلاق مباراة القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وأكد وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة ملعب القاهرة الدولي، أن "الحريق كان نتيجة ماس كهربائي في أحد توصيلات جهاز تقنية الفيديو "الفار".
وستقام المباراة في موعدها الطبيعي، الثامنة ونصف مساء حسب توقيت مصر.
وستكون مواجهة اليوم مباراة تحصيل حاصل للأهلي، الذي ضمن في الجولة الماضية التتويج بلقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه، ولكن ذلك لا يعني أن اللقاء لن يكون حامي الوطيس كما جرت العادة في المواجهات السابقة بين الغريمين.
وستقام المباراة في موعدها الطبيعي، الثامنة ونصف مساء حسب توقيت مصر.
وستكون مواجهة اليوم مباراة تحصيل حاصل للأهلي، الذي ضمن في الجولة الماضية التتويج بلقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه، ولكن ذلك لا يعني أن اللقاء لن يكون حامي الوطيس كما جرت العادة في المواجهات السابقة بين الغريمين.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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