انت الان تتابع خبر الشهد يكشف عن تغيير 14 مسؤولاً في دائرة بلدية الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال شهد خلال حديثة لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية السومرية، "نحن مع رجوع مجالس المحافظات لكن بشروط، كونها جهات رقابية على عمل الجهات التنفيذية وأيضا تخطيطية مهمتها رسم السياسة العامة للمحافظ وهذا ما نحتاجه".وأشار الى ان "الشروط تتمثل بالكفاية الإدارية والفنية وثانيا السياسية والأخيرة الشعبية وعند توفرها نصل لإدارة ناجحة يمكن من خلالها القيادة بشكل صحيح"، موضحا ان "معظم مجالس المحافظات السابقة كان تأثرها سلبي على عمل المحافظين وكانت المنافسة فيها من اجل الحصول على منصب".

وأضاف ان "هذه الأخطاء يتحملها المواطن كونه ينتخب اغلب الموجودين على أساس عشائري او معرفة شخصية لذلك يولد لدينا مسؤول لا يعرف صلاحياته"، مردفاً: "لا نستطيع تخمين الاعداد التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات على اعتبار المواطن فقد الثقة بها".

وبشأن تقييم عمل المسؤولين، اكد الشهد، انه "يجري على أساس الإنجاز والكفاءة ودافع حقيقي لاختيار شخصيات جديدة واكثر كفاءة من التي سبقتها وطالما هي خاضعة للتقييم ستبذل ما بوسعها لخدمة المجتمع العراقي وهذا ما حدث قبل أيام حيث تم تغيير 14 مسؤولا في دائرة بلدية الديوانية".

وتابع، ان "هذا التقييم هو بالضد من الاختيار على الأساس الحزبي والسياسي"، مشيرا الى انه "لدينا حقيبة استثمارية جيدة وفتحنا ابوابنا امام العديد من المستثمرين وخصصنا لجنة عليا لإدارة هذا الامر وأيضا لتسهيل كل الإجراءات في الدوائر الحكومية".