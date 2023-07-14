انت الان تتابع خبر لماذا اثارت صور باربي المولَّدة بالذكاء الاصطناعي الانتقادات.. وصفوها بـ"غير لائقة وعنصرية" والان مع التفاصيل

قال آخر مشيراً إلى انفجار مرفأ بيروت عام 2020 والذي دمر جزءاً كبيراً من بيروت وخلَّف مئات القتلى: "لم يكن لائقاً من شركة @buzzfeedusa أن تنشر هذه الصورة التي تذكرنا بصدمة 4 أغسطس/آب".

حساب على موقع تويتر كتب في تغريدة: "5000 سنة حضارة وكل هذا النشاط السياحي، والصورة الوحيدة التي تمكن الذكاء الاصطناعي من توليدها باربي لبنانية تقف فوق أنقاض؟ حتى الذكاء الاصطناعي لم تقنعه قصة الانتعاش الاقتصادي".

في حين أشاد البعض بالصور، وجّه آخرون انتقادات لها، خصوصاً تلك المتعلقة بتصوير باربي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فعلى سبيل المثال تُظهر الصور باربي في لبنان وهي تقف فوق الأنقاض.

بغداد - ياسين صفوان - موقع Middle East Eye البريطاني ذكر، أن شركة Buzzfeed الإعلامية استعانت بالذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج صور، لما ستبدو عليه الدمية الشهيرة في 194 دولة مختلفة.

كذلك اعتبر عدد من المستخدمين أن دمى باربي التي تصور دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "غير دقيقة ثقافياً"، وأنها "نمطية أيضاً"، إذ ظهرت دُميتا باربي في قطر والكويت وهما ترتديان ملابس رجالية تقليدية.

أشار مستخدمون على شبكات التواصل أيضاً إلى أن تصوير الذكاء الاصطناعي لباربي في "دول ما بعد الاستعمار" لم يبرز ثقافاتها الأصلية في الصور.

وأحيا تصوير باربي المصرية الجدل حول حركة المركزية الإفريقية، حيث اعترض كثيرون على اختيار الذكاء الاصطناعي للون البشرة، وإن دافع بعض المصريين عن هذا التصوير.

في الوقت نفسه، انزعج مستخدمون آخرون من تصوير باربي في جنوب السودان، حيث نشر أحد مستخدمي تويتر لقطة شاشة لباربي في جنوب السودان وهي تحمل سلاحاً، وكتب: "الذكاء الاصطناعي عنصري وينشر صوراً نمطية، عليكم أن تدركوا هذا جيداً"، على أنه من الواضح أن الصورة تبدّلت على موقع Buzzfeed الإلكتروني.



يُشير الموقع البريطاني إلى أن الذكاء الاصطناعي يولّد الصور من خلال البيانات المخزنة التي دُرِّب عليها، وبتحليل عوامل وخصائص مختلفة، تولّد برامج الذكاء الاصطناعي صوراً جديدة، لكن المستخدمين سارعوا إلى توضيح أن دمى باربي التي تمثل دول العالم موجودة بالفعل على أرض الواقع.

من جهتها، قالت شركة Buzzfeed لموقع Middle East Eye في بيان إنها غيرت صورة باربي التي تمثل جنوب السودان؛ لأن "الصورة الأصلية لم تلتزم بمعاييرنا التحريرية".

فيما أشار محبو باربي أيضاً إلى الدمى الأخرى وتمثيلات باربي التي كان يمكن استخدامها بدلاً من تلك المستخدمة في مقالة Buzzfeed، وعبّر أحد المستخدمين عن إحباطه، فكتب أن "دمى باربي عالمية حقيقية توجد على أرض الواقع".

جاء نشر صور باربي المولدة بالذكاء الاصطناعي، مع اقتراب موعد إطلاق فيلم باربي في 21 يوليو/تموز 2023، ويتجه الناس إلى الإنترنت لنشر أزياء وصور وأغانٍ مستوحاة من الدمية الشهيرة عالمياً.