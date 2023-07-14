انت الان تتابع خبر ترقد بالمستشفى طالبة الطلاق.. تفاصيل "صادمة" تخص الفنانة إسراء العبيدي مع زوجها "المخمور" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت، على حسابها بموقع "سناب شات" أن زوجها يضربها باستمرار لدرجة تصل للموت، مشيرة إلى أن جسدها بها كدمات من قوة الضرب. ونشرت العبيدي صورة من داخل المستشفى ظهرت فيها وهي تعاني كدمة على ذراعها، مؤكدة أنها حاليا بخير، وعلقت على الصورة: "جزاء الإحسان ربي إني يتيمة ومالي سند غيرك تاخذلي حقي".

وفي مقطع فيديو نشرته على حسابها في "سناب شات"، تابعته السومرية، ظهرت وهي منهارة، وأكدت أنها تتعرض للضرب المستمر الذي أوصلها للموت، وإصابتها بعدة كدمات. وقامت فيما بعد بحذف الفيديو معللة ذلك بنصائح المحامي، وأنها في طريقها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد العنف "الذي مورس عليها" من قبل زوجها.

ولفتت الى، أنها مستعدة للتنازل عن كافة حقوقها مقابل نيل الطلاق، وختمت: "كرامتي رح ترجعلي، لما أستلم ورقة طلاقي".



وأضافت أن زوجها يتناول الخمر ودأب على ضربها باستمرار وحاولت تغييره ولكن دون جدوى، ولذلك لن تسكت وستأخذ حقها منه كما قالت. وأضافت أن زوجها يتناول الخمر ودأب على ضربها باستمرار وحاولت تغييره ولكن دون جدوى، ولذلك لن تسكت وستأخذ حقها منه كما قالت.