انت الان تتابع خبر 709 مليارات دولار إيرادات الدول العربية من السياحة بـ 2023.. هذه حصة العراق والان مع التفاصيل





كما جاء العراق في المركز 11 عربياً من حيث نمو إيرادات القطاع السياحي خلال العام الجاري. بغداد - ياسين صفوان - ومن المتوقَّع أن يصل إجمالي إيرادات 13 دولة عربية من السياحة إلى 709 مليارات دولار في 2023 بزيادة 38% عن العام الماضي، وتتصدر الإمارات ترتيب الدول العربية من حيث إيرادات القطاع، ثم السعودية ، فيما تأتي مصر في المركز الرابع.كما جاء العراق في المركز 11 عربياً من حيث نمو إيرادات القطاع السياحي خلال العام الجاري.