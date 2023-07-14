انت الان تتابع خبر استقدام السفير العراقي الحالي في تركيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الهيئة العليا لمكافحة الفساد أشارت في بيان ورد لـ الخليج 365، إلى أنَّ "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة في بغداد أصدر أمراً باستقدام السفير العراقيّ الحالي لدى تركيا؛ على خلفيَّة رصد دائرة الوقاية في الهيئة حصول تضخُّمٍ في أمواله"، مُبيّنةً أنَّ "التقرير الفنيَّ لدائرة الوقاية أفاد بأنَّ مقدار التضخُّم بلغ (2,304,787,000) ملياري دينار".وأضافت إنَّه "تمَّ فتح قضيَّةٍ جزائيَّةٍ بحقّ السفير، بعد أن تبيَّن أنَّ قيمة التضخُّم الحاصل في أمواله لا تتناسب مع موارده الاعتياديَّة، ممَّا يشير إلى وجود كسبٍ غير مشروعٍ"، لافتةً إلى "قيامه بإخفاء معلوماتٍ في استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة به، إذ قدَّم معلوماتٍ كاذبةً ومُضلّلةً بخصوص مصادر أمواله".

وأوضحت الهيئة العليا أنَّ "أمر الاستقدام الصادر بحق المُتَّهم عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".