انت الان تتابع خبر وزير الداخلية يعلن صدور جدول ترقية تموز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري في بيان ورد لـ الخليج 365: "أتقدم بأجمل وأصدق التهاني والتبريكات الى جميع الضباط الذين طرزت أكتافهم رتب جديدة في جدول ترقية تموز".

وتابع: "أتمنى لكم من القلب المزيد من النجاح والعطاء لخدمة العراق وشعبه"، مستدركا "ومن المؤكد أن هذا الاستحقاق سيكون حافزاً لكم في بذل جهود أكبر في مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وكذلك تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق القانون".



وختم بالقول: "مبارك لكم وأنتم أهل لها وبجدارة".