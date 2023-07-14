انت الان تتابع خبر البصرة نصف درجة الغليان.. 16 محافظة تتجاوز حرارتها الـ45 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد بابل وديالى وصلاح الدين 47 وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والناصرية والمثنى 48 والبصرة 50".وأشارت الى، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

وبينت أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابعت الهيئة أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

