انت الان تتابع خبر استقدام رئيسي جامعة كركوك السابق والأسبق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام رئيسي جامعة كركوك السابق والأسبق، في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة في مشروع تجهيز الجامعة بالأثاث".وأضافت إنَّ "المحكمة المذكورة أصدرت أمر استقدامٍ ثانياً بحقِّ رئيس الجامعة الأسبق؛ لارتكاب مُخالفاتٍ في إزالة الملعب الخماسي المشيد من قبل كليَّة العلوم، لافتةً إلى أنَّه تمَّت إزالة الملعب الذي بلغت كلفته (49,000,000) مليون دينارٍ بعد مرور شهرين فقط على إنجازه؛ لغرض إنشاء محلاتٍ تجاريَّةٍ بدلاً منه".

وتابعت الهيئة إنَّ "محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمري الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادتين (331 و340) من قانون العقوبات".

