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مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام العام الهجري الجديد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المرصد في بيان، أنه "يصادف يوم الخميس 20/7 لـمن يؤمن بالرؤيــــــــة بالعين المجردة فقط، ويصادف يوم الثــــلاثاء 18/7 لمن يتبع لحظة الولادة".

رأس السنة الهجرية هو اليوم الذي يبدأ فيه عام جديد حسب التقويم الإسلامي، هذا التقويم الذي يعتمد عليه المسلمون في تحديد الأحداث الإسلامية والأعياد والكثير من الأمور المتعلقة بالمسلمين. وتبدأ السنة الهجرية بشهر محرم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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