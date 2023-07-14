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"اليويفا" يعاقب برشلونة ويونايتد لعدم التزامهما بهذه القواعد

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461620-638249432620239186.jpg

2023-07-14 | 16:53

"اليويفا" يعاقب برشلونة ويونايتد لعدم التزامهما بهذه القواعد

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الجمعة، معاقبة ناديي برشلونة ومانشستر يونايتد لعدم التزامهما بقواعد اللعب المالي النظيف.
من ناحية أخرى، امتثلت العديد من الأندية بالمعايير المتفق عليها في اتفاقية التسوية لعام 2022، وعلى رأسها باريس سان جيرمان، وإنتر ميلان.

وقال اليويفا في بيان رسمي: "ميلان، وروما، وموناكو، وبشكتاش، وإنتر، ومارسيليا وباريس سان جيرمان، قد حققوا الأهداف المحددة للسنة المالية 2022".


وأضاف "من جهة أخرى ستوقع غرامة قدرها 500 ألف يورو على برشلونة، حيث أعلن النادي عن أرباح غير صحيحة فيما يتعلق بانتقال اللاعبين ولهذا السبب تم تغريمه من قبل الجهة المختصة".

وتابع "لم يمتثل إسطنبول باشاك شهير التركي لالتزاماته مع الاتحاد الأوروبي وتم تغريمه 400 ألف يورو، فيما تلقى مانشستر يونايتد غرامة قدرها 300 ألف يورو لتجاوزه الحدود التي حددتها لائحة اللعب المالي النظيف".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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