انت الان تتابع خبر انتهاء التفويج العكسي جواً لحجاج بيت الله الحرام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة، ورد لـ الخليج 365، أن "خطة تفويج الحجاج العراقيين البالغ عددهم اكثر من (000 ،26) نُفذت بإشراف مباشر ومتابعة حثيثة من قبل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، مؤكدة انها سخّرت جميع الإمكانات البشرية والمادية عبر أسطول الناقل الوطني في جميع المطارات المحلية ومطارات المملكة لخدمة الحجاج العراقيين".واضاف البيان، ان "عملية التفويج العكسي أنجزت قبل انتهاء المدة المحددة من قبل هيئة الحج بأربعة أيام".

ونقل البيان، عن الوزير "شكره لجميع من ساهم في إنجاح الخطط الخدمية لهذا الموسم، مبديا امتنانه للدعم المتواصل من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ومن هيئة الحج والعمرة، وايضا الجانب السعودي والجهات الساندة الأخرى، وملاكات الخطوط الجوية العراقية".

