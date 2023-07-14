انت الان تتابع خبر وصول آخر طائرة تقل الحجاج العراقيين الى ارض الوطن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " الحجاج العراقيين اكتمل وصولهم الى ارض الوطن بعد هبوط آخر طائرة تقل 260 حاجا الى مطار بغداد الدولي الذين انهوا مناسكهم بخير وسلام."

وأكدت الهيئة "نجاح تفويج الحجاج جوا وبرا عبر المطارات العراقية ومنفذ عرعر الحدودي، وانها قدمت جميع الخدمات الضرورية التي تليق بمكانة الحاج العراقي الكريم".

