انت الان تتابع خبر بوقت قياسي.. القبض على منفذ جريمة قتل في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال قسم العلاقات واعلام قيادة شرطة محافظة صلاح الدين في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حصل حادث مشاجرة بين اولاد العمومة مما ادى الى القتل ضمن منطقة القادسية/ قضاء تكريت، حيث قام الجاني بأطلاق النار من بندقية على الطـرف الثـــاني وإصابه بثمانية إطلاقات في مناطق متفرقة في جسده وأرداه قتيلا" في الحال تم نقل الجثة إلى الطبابة العدلية".واضاف: "على الفور اوعز قائد شرطة محافظة صلاح الدين قنديل خليل محمد بتشكيل فريق عمل برئاسة نائب قائد الشرطة ومدير قسم شرطة تكريت وأمر فوج سوات وضابط مركز شرطة القادسية وبأشراف مباشر ومتابعة من قائد الشرطة وبعد جمع المعلومات والتحري عن القاتل تبين انه فر الى محافظة كركوك وبعد التنسيق مع الجهات الأمنية المتواجد فيها القاتل تم الانتقال الى محافظة كركوك وتم القاء القبض على القاتل وبوقت لا يتجاوز ساعة ونصف على ارتكابه جريمة القتل".

وأشار القسم الى انه "تم عرض الأوراق التحقيقية على قاضي تحقيق تكريت الذي قرر توقيفة وفق المادة ٤٠٦ ق ع واكمال التحقيق معه لينال جزائه العادل".

