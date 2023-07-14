انت الان تتابع خبر هزة أرضية جديدة في السليمانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم الجمعة في محافظة السليمانية "، مبينة انها " سجلت في تمام الساعه 08:56:10 مساء بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3.9) درجة حيث تبعد (42) كم جنوب شرق جمجمال من محافظة السليمانية".



وأضافت، أنه "تم الشعور بها من قبل بعض المواطنين ولم تردنا اي خسائر تذكر".

