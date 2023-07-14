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بالصور.. تظاهرات في ذي قار تنديدا بحرق المصحف الشريف

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بغداد - ياسين صفوان - وأفاد مراسل الخليج 365، ان "العشرات من أبناء قضاء سوق الشيوخ خرجوا بتظاهرات حاشدة تنديدا بحرق المصحف الشريف".

يذكر ان محافظات العراق خرجت بتظاهرات متعددة تنديدا بقيام سويدي من اصل عراقي باحراق نسخة من المصحف الشريف في يوم عيد الأضحى المبارك وسط تنديد وشجب للدول الإسلامي وفي جميع انحاء العالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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