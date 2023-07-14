انت الان تتابع خبر العراق يرحب بالبيان الختامي لقمة دول جوار السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيانٌ صحُفيّ ورد لـ الخليج 365، انه "تُعرِبُ وزارة الخارجيَّة العراقيَّة عن ترحيبها بالبيان الختاميّ الصادر عن قمة دول جوار السودان، التي عُقدت يوم الخميس المُوافِق 2023/7/13، في القاهرة".



وأضافت: " نجدد دعوة العراق للمجتمع الدوليّ لدعم المبادرات الراميَّة إلى التوصل لحل سياسيّ دائم، وتشكيل حكومة سودانيَّة تحقق تطلعات الشعب السودانيّ الشقيق، ونُؤكَّد موقف العراق الداعيّ إلى ضرورة وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، وضرورة احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخليَّة، والتعامل مع الأزمة السودانيَّة باعتبارها شأناً داخلياً سودانياً، تجنباً لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين وتعريض أرواح المدنيين للخطر".

