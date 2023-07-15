انت الان تتابع خبر واشنطن والرياض تؤكدان التزامهما بإنهاء الصراع في السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية الأميركية إن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكدا خلال اتصال هاتفي يوم الجمعة التزامهما المشترك بإنهاء الصراع في السودان وتلبية الاحتياجات الإنسانية هناك".وتسبب القتال الذي اندلع في 15 نيسان في نزوح مدنيين من العاصمة السودانية وتسبب أيضا في هجمات بدوافع عرقية في منطقة دارفور.

ولم تنجح جهود الوساطة الإقليمية والدولية حتى الآن في إنهاء القتال.

واندلعت معارك وصفت بالأعنف بين الطرفين منذ اندلاع الحرب في السودان التي أكملت شهرها الثالث، يوم الجمعة، بين الجيش وقوات الدعم السريع، في أجزاء من مدينة الخرطوم بحري.

وقال سكان إن الفصيلين المتناحرين في السودان خاضا اشتباكات عنيفة في أجزاء من مدينة بحري، وذلك بعد يوم من ترحيب كلا الطرفين بجهود وساطة جديدة تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ ثلاثة أشهر.

