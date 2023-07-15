انت الان تتابع خبر قلق أممي من شروط دمشق لإيصال المساعدات الإنسانية: "غير مقبولة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في الوثيقة التي أرسلها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" إلى مجلس الأمن الدولي، أن الرسالة التي بعثتها السلطات السورية وتسمح فيها باستخدام هذا المعبر الواقع بين تركيا وسوريا لمدة 6 أشهر "تحتوي على شرطَيْن غير مقبولين".وأعرب المكتب عن القلق إزاء الحظر المفروض على التحدث إلى كيانات مصنفة إرهابية وكذلك حيال "الإشراف" على عملياته من جانب منظمات أخرى.

وجاء إعلان السلطات السورية هذا بعد انتهاء مفاعيل آلية إدخال المساعدات من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى، والتي تسمح منذ العام 2014 بإرسال هذه المساعدات إلى مناطق شمال غربي سوريا من دون إذن دمشق.

وفشل مجلس الأمن الدولي الثلاثاء في الاتفاق على تمديد الآلية، جراء استخدام موسكو، حق النقض الفيتو لمنع صدور قرار يمدد العمل بهذه الآلية لتسعة أشهر.

وكان مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، أعلن الخميس الفائت، أن دمشق ستسمح خلال فترة مدتها ستة أشهر للمساعدات الإنسانية بدخول المعبر الحدودي "باب الهوى" اعتبارا من 13 يوليو.

