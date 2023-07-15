انت الان تتابع خبر البرلمان يفتتح اعمال الجلسة الأولى بالسنة التشريعية الثانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـمـد الـحـلـبـوسـي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم 1 بالفصـــل التشريعـــي الثاني، خلال السنـة التشريعية الثانية، في الـــدورة الانتخابية الخامسة".

وأضافت، أن "عدد الحضور بلغ 178 نائباً".

ويتضمن جدول اعمال جلسة، اليوم السبت، سبع مواد، أبرزها القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون صندوق الاسكان.