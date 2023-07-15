انت الان تتابع خبر بشأن أزمة المياه.. جمع تواقيع نيابية لاستضافة السوداني تحت قبة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المالكي في حديث لـ الخليج 365، إن "نواب محافظة ميسان قاموا بجمع تواقيع؛ لطلب عقد جلسة خاصة بمجلس النواب"، لافتاً الى أن "الجلسة تخص استضافة كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الموارد المائية والخارجية بشأن أزمة المياه".وأضاف، أن "الجلسة ستقف على اجراءات وتدابير الحكومة بشأن هذا الملف المهم؛ لاسيما أن رئيس الوزراء تلقى يوم أمس اتصالاً من الرئيس التركي".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن "الاجراءات والمعالجات الوقتية والتي تقوم على اساس التصدق وأشبه بالتبرع من قبل تركيا، غير مقتنعين بها"، مؤكداً أن "مطلبنا يتمثل بعقد اتفاقيات تؤمن حصة مائية ثابتة للعراق في هذه الظروف".

ويعاني العراق في السنوات الأخيرة، من أزمة مياه كبيرة: نتيجة شحة الكميات الواصلة اليه من تركيا، والتي اتبعت سياسة تعطيش العراق ومحاولة استغلال الازمة للحصول على المزايد من المكاسب الاقتصادية والسياسية.

ويعد ملف الخلافات المائية بين العراق وتركيا، شائكاً ومعقداً، وعلى امتداد أربعة عقود من الزمن، تداخلت فيه الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، ولم يختلف مجمل سلوك صناع القرار التركي.

وتنتشر التحذيرات العراقية الرسمية والشعبية على حد سواء، في جميع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية، من خطر استمرار انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات، ويعقد العراق المنتديات والاجتماعات والندوات، في محاولة لإيجاد حلول ناجعة تنهي شبح جفاف الرافدين.