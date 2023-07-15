انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته الى الاثنين المُقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب قرر رفع جلسته الى يوم الاثنين المقبل الساعة الواحدة بعد الظهر".

وأنهى مجلس النواب العراقي، القراءة الأولى على عدة مشاريع قوانين خلال جلسته الاولى من الدورة الانتخابية الخامسة السنـة التشريعية الثانية الفصـــل التشريعـــي الثاني، التي عقدت اليوم السبت 15 تموز/يوليو 2023 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 178 نائباً.



وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "البرلمان أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق الاسكان العراقي رقم (۳۲) لسنة ٢٠١١، كما أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون تعويض مرضى العوز المناعي".

ووفقا للبيان، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (٤٠) لسنة ۱۹۸۸، وكذلك القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الهيأة البحرية العراقية العليا رقم (۱۸) لسنة ۲۰۱۸.

وانهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام ١٩٦٦ والبروتوكول المعدل لها لعام ۱۹۸۸ المعدل في عام ٢٠٠٣ رقم (١٤) لسنة ٢٠٢٠، كما ان مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، بحسب البيان.

فيما ان مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية بين العراق وحكومة ارمينيا لإعفاء حاملي الجوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول، وفقا للبيان.